Zumba Workout da 15 Minuti: Latin Dance

Roberta Vanzella Istruttrice di Zumba

Ho iniziato a ballare all’età di tre anni e non ho ancora smesso.Ho provato diversi stili (danza classica,contemporanea,jazz, hip hop e flamenco) fino a diventare campionessa nazionale per la mia categoria in tango argentino nel 2014. Sono sempre stata appassionata di fitness e sono riuscita ad unire questi due amori iniziando il mio percorso come istruttrice, e trasformandolo nel mio lavoro. Da marzo 2012 insegno Zumba fitness e da ottobre 2016 Strong by Zumba. Oltre a questo sono istruttrice di pilates di 1 e 2 livello, yoga fitness, posturale in gravidanza, fitness musicale, tonificazione e sto completando il mio YTT con Hari Om per diventare maestra di yoga.