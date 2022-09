Linda Gastaldello Insegnate di yoga avanzata Jivamukti, wellness coach ed esperta di fitness. Creatrice del metodo LGFIT

Linda Gastaldello e' insegnate di yoga avanzata Jivamukti, wellness coach ed esperta di fitness. Ha creato il metodo e portale LGFIT, dopo 13 anni di insegnamento e studio di yoga, fitness e danza. La strategia LGFIT ha aiutato oltre 5000 donne nel loro cammino di benessere psicofisico. Dopo due studi aperti a New York e numerosi eventi di wellness a larga scala in Italia e USA, Linda offre una strategia completa che unisce SCULPT e MINDFUL MOVEMENT per ottenere un corpo longilineo e una mente equilibrata. La relazione corpo, mente ed emozioni durante la pratica LGFIT, e' vista come un processo creativo ed evolutico per tonificare muscoli e trovare equilibrio psicofisico. Linda e' mamma di due bimbi e risiede tra San Diego, California ed Italia