Yoga: la pratica del mattino per risvegliare energia e buonumore

Le calde giornate estive incoraggiano la pigrizia, ci portano ad indugiare un po' di più nel letto e a regalarci una colazione più magari più abbondante in un clima più rilassato. Concediamoci questi piccoli lussi quotidiani che sono un premio della quotidianità vacanziera ma non dimentichiamo di tenere in allenamento il corpo per dargli la giusta quantità di energia per affrontare al meglio anche le giornate al mare o in montagna.

Basta poco, una manciata di minuti al giorno possono davvero fare la differenza per mantenere il corpo sciolto e flessibile. Allora srotoliamo il tappetino e seguiamo questo video di Ariane Ravazzi che ci guida in una pratica semplice, una sequenza in piedi, adatta a tutti e che porta il corpo ad un lento risveglio di tutte le cellule.