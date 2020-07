Yoga: Posizioni per Migliorare la Postura

Uno dei modi per avere un corpo forte e sano è quello di lavorare sulla cura della colonna vertebrale con lo Yoga . La nostra spina dorsale ci supporta e sostiene è quindi importante lavorare sulla muscolatura che la circonda per garantirci longevità oltre ad un bel portamento. Una postura eretta, con spalle aperte, aiuta il respiro a scorrere più agevolmente nel corpo, ad ossigenare le cellule , tenere alto il livello di energia e ci porta ad avere un atteggiamento positivo nella vita.

Posizione della locusta e varianti

Stenditi a terra in posizione prona. Fai aderire bene il corpo e tieni il mento a terra. Solleva la gamba destra, il dorso della mano è appoggiato al suolo, rimani per cinque respiri e poi cambia gamba, solleva la sinistra e ancora una volta mantieni la posizione per almeno cinque respiri. Poi torna a terra e solleva entrambe le gambe, piega le braccia, mantieni i gomiti vicino al corpo e stacca i palmi delle mani da terra. Rimani sospeso con il corpo entrando in Ardha Shalabasana, la mezza locusta. Dopo cinque respiri appoggia i palmi a terra, scivola in avanti con spalle e bacino, tenendo il dorso dei piedi ben premuto a terra e il resto della gamba staccato da terra, entra nella posizione del cane a testa su (Urdhva Mukha Svanasana) e respira profondamente per cinque volte.

Spingi i palmi forte a terra, raddrizza le braccia, scivola indietro con il bacino ed entra nella posizione del cane a testa in giù, utilizzalo come transizione per portare poi le ginocchia a terra ed entrare nella posizione del cammello, Ustrasana.