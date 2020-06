Yoga: Posizioni per il Mal di Schiena

Lo stile di vita occidentale ha una vita quotidiana caratterizzata da un'estrema sedentarietà che ci porta spesso a prendere posture sbagliate. Passiamo tantissimo tempo seduti: in automobile, sul divano, sulla sedia, alla scrivania, spesso contraendo il corpo. A farne le spese oltre alla cervicale è anche la nostra colonna vertebrale . La spina dorsale è anche il catalizzatore di tutte le tensioni psicofisiche e delle nostre emozioni che possono acutizzare un problema già esistente: spesso il peso delle responsabilità si annida sulle nostre spalle e sulla schiena . Ecco perchè abbiamo scelto di proporti una breve sequenza che lavora sulla flessibilità e la mobilità della colonna. Se ripetuta tutti i giorni, allena la mobilità della schiena e ne allevia il dolore in maniera progressiva.

Inspira allungando la colonna verso l'alto ed espirando ruota il busto verso destra volgendo lo sguardo oltre la spalla destra. Poi torna in posizione centrale ed esegui tutto dall'altro lato. Effettua una torsione del busto verso sinistra, portando il braccio destro oltre il ginocchio sinistro, e la mano sinistra dietro la schiena con il palmo appoggiato a terra e lo sguardo oltre la spalla sinistra. Rimani qui per cinque respiri lunghi e profondi. Nell'inspiro solleva la colonna verso l'alto, nell'espiro potenzia la torsione.

Portati in quadrupedia sul tappetino con le mani sotto le spalle e le ginocchia larghe quanto le anche. Inizia a mobilizzare la colonna vertebrale: nell'inspiro inarca dolcemente la schiena partendo dal coccige , apri le spalle e porta il mento verso l'alto, poi espirando, arrotonda il coccige, porta l' ombelico verso la colonna, il mento verso il petto ed entra con la schiena nella gobba del gatto. Continua questo movimento ondeggiante per almeno cinque volte sciogliendo tutta la colonna vertebrale.

Torna in posizione frontale e porta i gomiti a terra, entrando nella posizione della sfinge vera e propria. Apri bene le spalle e il petto, premi dolcemente il pube a terra e arrotonda il coccige. Dopo cinque respiri premi con i palmi delle mani a terra e spingi i glutei indietro portandoli sui talloni, fletti il busto in avanti e riposati in Balasana, la posizione del Bambino.

Torsione - Jathara Parivartanasana

Concludi la sequenza sdraiandoti in posizione supina sul pavimento. Porta prima il ginocchio destro al petto, poi spingilo verso terra in torsione verso sinistra e apri il braccio destro in fuori portando lo sguardo verso la mano destra. Rimani per almeno cinque respiri poi torna indietro con il ginocchio destro al petto e ripeti dall'altro lato.

Porta il ginocchio sinistro al petto e poi fallo scendere verso destra, aiutandoti con la mano destra, il braccio sinistro si apre verso l'esterno e lo sguardo lo segue. Rimani anche qui per almento cinque respiri e poi srotola lentamente nella posizione di Savasana per il rilassamento finale.