Se pancia e addome hanno bisogno di sentirsi più tonici, proponiamo questa sequenza con una serie di esercizi dinamici da eseguire ogni mattina che lavorano sul tono del nostro busto. Questa routine non attiva solo pancia e addome ma rafforza anche vita e fianchi. Il focus della pratica è posto al centro del nostro corpo, la zona attorno all' ombelico , sede di Manipura il chakra, che lavora sulla forza di volontà e stimola il fuoco interiore: anche gli organi interni ne trarranno un gran beneficio.

Le vacanze sono un ottimo momento per migliorare la nostra forma fisica. A volte, il clima rilassato al quale ci abbandoniamo porta inevitabilmente il nostro corpo ad impigrirsi e capita di sentirci in disarmonia con noi stessi, proprio quando vorremmo essere al massimo della forma.

Sequenza Yoga per Sgonfiare la Pancia

Iniziamo con la prima variante della posizione della tigre, Vyagrasana, con gamba tesa indietro e il braccio opposto in avanti. Questa Asana apparentemente semplice perchè statica, in realtà attiva tutti i muscoli addominali e richiede un buon controllo del pavimento pelvico per mantenere equilibrio e stabilità.

Il secondo esercizio è la variante dinamica dell'asana, in chiusura e apertura, portando il gomito verso il ginocchio e sollecitando ancor più i muscoli addominali. Il corpo ora è caldo per entrare nella variante dinamica di Parighasana, la posizione del cancello, che apre completamente l'addome e i fianchi, sollecitandoli nelle aperture laterali.

Dopo aver lavorato da entrambe le parti, entriamo nella posizione del Guerriero 2, Virabhadrasana 2 e apriamo il corpo lateralmente verso sinistra e destra, nella variante del guerriero rovesciato. A questo punto i muscoli addominali saranno pronti per staccare la braccia, flettiamole lateralmente con il busto, mantenendole parallele al pavimento. Cerchiamo di rimanere per cinque lunghi e profondi respiri in questa posizione: è una sfida che ci ricompenserà con un addome di marmo! La sequenza si chiude entrando in Utthita Trikonasana, la posizione classica del triangolo esteso, con un braccio che tende verso l'alto. Il braccio che scende lungo la gamba appoggia la mano su tibia, caviglia o dorso del piede.

Ricordiamo che una pancia tonica è il focus della sequenza! Concludiamo intensificando la pratica, allungando le braccia al fianco parallele al suolo, andando a rinforzare anche la muscolatura di vita e fianchi.

Se non hai fatto fatica ripeti la pratica almeno tre volte, ricorda di respirare sempre profondamente: il respiro è il tuo miglior alleato sul tappetino