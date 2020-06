Yoga: posizioni drenanti per sgonfiare le gambe

Preparazione

Porta le ginocchia verso l'addome, abbracciati e, se riesci, afferra i gomiti. Rimani con le gambe verso il petto per cinque respiri. Poi allunga la gamba sinistra a terra, stacca la gamba destra e cerca di portarla verso la spalla, se puoi afferra la caviglia o l'alluce e avvicina la fronte alla tibia. Rimani per cinque respiri e poi cambia gamba. Allunga la gamba destra al pavimento e porta la sinistra piegata verso il petto, poi cerca di allungarla verso la testa, afferra la caviglia o l'alluce e porta la fronte verso la tibia sinistra, resta anche qui per cinque respiri.

Porta entrambe le gambe a terra davanti a te e torna col corpo completamente sdraiato al pavimento. Poi sollevale lentamente a squadra ed entra nella posizione del pilastro. Stendi le braccia lateralmente e solleva anche il petto, staccando la schiena dal suolo, lo sguardo è rivolto verso l'alto. Mantieni la posizione per cinque respiri.

Torna con le gambe a terra, solleva i glutei, porta le mani nella zona lombare per sostenere la schiena ed entra nella posizione del mezzo ponte. Da qui solleva la gamba destra e portala oltre la spalla, allungando la gamba sinistra verso terra. Rimani per cinque respiri e poi cambia la gamba. Porta indietro la gamba sinistra e metti a terra la destra allungata.