Yoga per Migliorare la Concentrazione

Attiva la tua concentrazione con Tadasana, la posizione della montagna che ti aiuta a sentire il corpo e focalizzare la mente. Mettiti in piedi sul tappetino, con i piedi uniti e i malleoli a contatto, senti la pressione della pianta dei piedi a terra, attiva tutta la muscolatura delle gambe dal basso verso l'alto e abbandona le braccia lungo il corpo, porta la schiena in neutro, spingendo il coccige verso il basso e all'interno, con il mento parallelo al pavimento. Rimani per qualche respiro cercando la tua concentrazione poi preparati alla prima posizione di equilibrio: l'albero.

Porta tutto il peso del corpo sulla pianta del piede destro, poi appoggia il piede sinistro sulla caviglia, tibia o interno coscia più in alto che puoi, apri il ginocchio all'esterno e metti le mani in preghiera davanti al cuore , attiva i glutei ed estendi le braccia verso l'alto. Cerca il punto immobile che avevi fissato prima, ritrova la tua concentrazione. Rimani per cinque respiri attivando i muscoli di glutei e addome e poi lentamente riporta le mani in preghiera davanti al cuore.

Solleva il braccio destro, avvolgilo da sotto con il braccio sinistro e afferra il pollice della mano destra. La gamba destra rimane a terra, la gamba sinistra le va sopra, puoi tenere il piede sinistro sollevato oppure agganciare il malleolo . I gomiti si sollevano verso l'alto e il bacino scende verso il basso, piegando le gambe. Porta lo sguardo fisso su un punto immobile davanti a te. Le cosce sono strette e unite una all'altra. Se te la senti porta i gomiti verso le ginocchia e abbassa il bacino ancora di più. Rimani per cinque respiri e poi ritorna in piedi, mantenendo sempre la concentrazione al punto davanti a te. Ora ripeti tutto dall'altro lato. Apri le braccia poi porta il braccio sinistro piegato davanti a te, avvolgi sopra il braccio destro e aggancia il pollice destro. Porta tutto il peso sulla gamba sinistra che rimane a terra e sovrapponi la gamba destra, incrociala e tieni il piede sospeso oppure aggancialo al malleolo della gamba d'appoggio. I gomiti si alzano verso l'alto e il bacino scende verso il basso e tieni lo sguardo su un punto fisso davanti a te. Se te la senti, abbassa i gomiti verso le cosce e porta il pollice alla fronte. Sguardo sempre fisso in un punto e mente stabile.

Virabhadrasana 3 e Ardha Chandrasana - Posizione del Guerriero e della Mezzaluna

Porta le braccia al cielo e unisci i palmi, sposta tutto il peso sulla pianta del piede destro, la gamba sinistra si solleva, le braccia rimangono tese in avanti, scendi con il busto parallelo al pavimento e solleva la gamba posteriore, creando una T con il corpo, prova a spostare indietro le braccia con i palmi rivolti uno verso l'altro e mantieni l'equilibrio, aiutati fissando un punto immobile davanti a te. Rimani per cinque respiri e poi porta le mani a terra per preparati alla posizione della mezzaluna, Ardha Chandrasana. Se prima vuoi misurarti in una variante più avanzata, porta le braccia indietro con gli indici lontani, mantieni l'equilibrio ed eventualmente prova a portare il petto in direzione della tibia destra, facendo sollevare la gamba sinistra. Ora appoggia entrambe le mani al pavimento, poi solleva al cielo mano destra e piede destro e porta il braccio sinistro sul fianco, ruota l'anca sinistra verso l'alto, sposta il braccio sinistro verso in alto, lo sguardo lo segue, il petto ruota ancora di più indietro, mantieni il tallone flesso che ti aiuta a restare in equilibrio. Rimani anche qui per cinque respiri poi ritorna in piedi, stendi le braccia tese verso l'alto e ripeti tutto dall'altro lato.

Porta le braccia al cielo e unisci i palmi, metti tutto il peso del corpo sulla pianta del piede sinistro, la gamba destra si solleva, le braccia rimangono tese in avanti, scendi con il busto parallelo al pavimento e solleva la gamba posteriore, creando una T con il corpo, prova a spostare indietro le braccia con i palmi rivolti uno verso l'altro e mantieni l'equilibrio, per aiutarti fissa un punto immobile davanti a te. Rimani per cinque respiri e poi porta le mani a terra per preparati alla posizione della mezzaluna, Ardha Chandrasana. Se prima vuoi misurarti in una variante più avanzata, porta le braccia indietro con gli indici lontani, mantieni l'equilibrio ed eventualmente prova a portare il petto in direzione della tibia sinistra, sollevando la gamba destra. Poi appoggia le mani al pavimento, stacca la mano sinistra e piede sinistro e porta il braccio destro sul fianco, ruota l'anca destra verso l'alto, poi porta il braccio in alto, lo sguardo lo segue, il petto ruota ancora di più indietro, il tallone flesso ti aiuta a mantenere l'equilibrio. Rimani per cinque profondi respiri e poi ritorna nella posizione in piedi.