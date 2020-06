Yoga per il Dolore Cervicale: posizioni per combattere la Cervicalgia

Il collo e l'area delle vertebre cervicali sono uno dei punti più vulnerabili del corpo umano. In questa zona, strategica perchè sorregge il capo e ci permette di eseguire movimenti di rotazione e di torsione, si possono accumulare diverse criticità dovute alle motivazioni più disparate: traumi, colpi di freddo, errori di postura, sovraccarichi muscolari, disturbi del sonno dovuti all'utilizzo di cuscini e materassi sbagliati e, non da ultimo, lo stress, che ci porta a somatizzare proprio in questo punto tutte le tensioni accumulate durante la giornata. Se soffri di dolori alle vertebre cervicali, questa mini sequenza che ti proponiamo fa per te. Ripetila ogni mattina appena sveglio per riscaldare bene il collo soprattutto nelle stagioni più fredde e umide, dare inizio alla tua giornata con un corpo più sciolto.

Posizioni di Riscaldamento Portati in piedi sul tappetino, nella posizione di Samasthiti, la montagna, e muovi delicatamente il capo, portando su e giù il mento. Le spalle sono aperte, rilassate, lontane dalle orecchie. Ripeti tre volte e poi inizia a descrivere dei semicerchi, portando il mento da una spalla all'altra passando per il petto. La testa non si reclina mai all'indietro ma va si muove solo in avanti per tre volte. Poi torna centrale con la testa, porta il braccio sopra al capo e prendi con la mano destra l'orecchio sinistro, allungando bene tutta la parte sinistra del collo, effettua una trazione morbida ma decisa poi ritorna e inverti la mano, portando la mano sinistra sull'orecchio destro e tirando bene tutta questa parte della testa allungando il collo verso la spalla destra, portando l'orecchio in quella direzione. Ritorna con la testa centrale e sciogli il capo girandolo prima a destra verso la spalla e poi a sinistra.

Posizione del Guerriero I Porta entrambe le mani dietro alla nuca e sorreggi bene il capo, intrecciando le dita, vai all'inizio del tappetino, porta in avanti la gamba destra con il ginocchio piegato, la sinistra rimane stesa dietro ed entra nella posizione del Guerriero Uno, in questa variante con le mani intrecciate dietro la nuca per sostenerla. Mantieni i gomiti ben aperti e lo sguardo verso l'alto. Rimani cinque respiri e poi cambia lato. Porta in avanti la gamba sinistra e apri bene la gamba destra dietro di te tenendola ben tesa, gomiti aperti e mani che sorreggono con fermezza la nuca. Per entrambi i lati rimani per cinque respiri.