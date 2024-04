Yoga Contro la Stitichezza

Oltre a curare l' alimentazione , a fare attività fisica regolarmente e a rivolgervi al vostro medico di fiducia se il problema è radicato, noi vi proponiamo questa semplice routine di esercizi di yoga da eseguire quotidianamente, che lavora sugli organi addominali . La sequenza si conclude con un pranayama molto intenso ma davvero efficace, chiamato Kapalabhati (la respirazione del cranio lucente), un esercizio che purifica, oltre alle vie aeree, anche della cavità addominale che ti aiuterà a rendere l' intestino meno pigro e ad agevolare il lavoro degli organi interni per sciogliere i blocchi proprio in questa zona.

Mettiti in piedi con le gambe larghe quanto le anche, i piedi ben radicati al suolo, le ginocchia morbide, le braccia piegate e contratte, i pugni stretti, gira il busto a scatti da un lato all'altro, inspirando ed espirando velocemente per sbloccare il punto vita . Ripeti per almeno cinque volte per lato e poi fermati al centro e flettiti in avanti, le ginocchia sono morbide, il peso del capo ti trascina verso il basso. Afferra i gomiti e dondola lentamente prima da un lato e poi dall'altro nella posizione dell'elefante. Lasciati andare in maniera morbida, se puoi appoggia la pancia alle cosce. Rimani nella posizione per almeno cinque profondi respiri e poi inizia una lenta salita verso l'alto.

Puoi provare anche la variante più avanzata, appoggiando il palmo destro a terra e sollevando il braccio sinistro al cielo, o addirittura legando la posizione dietro la schiena per lavorare in maniera più decisa sulla torsione. Ripeti la stessa variante dall'altro lato, appoggiando il palmo sinistro al suolo e sollevando il braccio destro al cielo, lo sguardo lo segue, poi aumenta la torsione afferrando il polso sinistro con la mano destra. Rimani cinque respiri e poi sdraiati a terra.

Allarga le gambe quanto i fianchi, porta le mani in preghiera davanti al cuore e poi lentamente piega le ginocchia e scendi a terra. Se hai difficoltà a tenere il tallone appoggiato al suolo puoi mettere dei mattoncini, o dei rialzi a sostegno delle piante dei piedi. Inizia a respirare nella posizione, apri il petto e spingi bene il bacino verso il basso, cercando di non collassare con i glutei verso terra.

Sarvangasana la posizione della candela

Porta le gambe oltre la testa e poi sollevale in alto nella posizione della candela, le mani sorreggono la schiena, il taglio esterno dei palmi delle mani è a contatto, le mani scivolano verso il basso, cerca di raggiungere la massima verticalità con le gambe. Gli organi addominali vengono rovesciati, soprattutto l'intestino viene posizionato in alto e scaricato dal peso, questo gli consente di essere più rilassato per prepararsi alla sua piena funzionalità.

Dopo almeno cinque respiri in Sarvangasana, ma ti consigliamo di rimanere almeno dieci per rendere l'asana più efficace, porta le gambe oltre la testa verso il pavimento nella posizione dell'aratro, Halasana, tienila per cinque respiri e porta le braccia tese sul tappetino e srotola lentamente la colonna, abbassando le gambe a terra per prepararti ad entrare in una posizione seduta.