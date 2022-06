Workout con Sedia per il Well- Aging

In questo video del metodo LGFIT, Linda Gastaldello, trainer ed esperta di yoga e fitness internazionale, ti guidera' con un breve workout per tonificare e allungare i tuoi muscoli con una sequenza di sculpt, barre e yoga. Ti servira' una semplice sedia, una coperta o un cuscino. Non dimenticare di connetterti con il tuo respiro per riportare equilibrio e forza in te nel tuo corpo e mente.

Per approfondire: