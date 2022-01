Workout GAG di circa 35 minuti, dove lavoreremo con Tiziana Fitness Style, su gambe addominali e glutei.

Inizieremo dal riscaldamento con un lavoro di tono muscolare per gambe e glutei. Continueremo con la parte a terra

dove eseguiremo degli esercizi mirati per la circonferenza del bacino, in particolare i glutei. E in conclusione faremo degli esercizi per addominali.

Il completo indossato da Tiziana è firmato Maria Sole Barbieri.