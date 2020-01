Workout completo con lo step

In questo video vi offro un Workout completo con solo uno step. Questo allenamento vi permetterà di allenare in modo molto efficace tutti i muscoli del vostro corpo in una sola sessione.

Per questo Workout, ho scelto il metodo di allenamento HIIT che permette ugualmente di far lavorare il sistema cardiovascolare, oltre al rafforzamento muscolare.

