Workout Aerobic Tone

Un allenamento di 30 minuti per gambe, braccia, glutei, dorso e addome. Un Workout Aerobic Tone con Tiziana fitness style.



La sessione alternerà una fase più dinamica e fasi più statiche. Lavoreremo inizialmente con esercizi mirati per gambe, braccia e glutei. A seguire una parte a terra con esercizi per addonimali, spalle, dorso etc

Tiziana Fitness Style indossa un completo che fa parte della collezione Maria Sole Barbieri