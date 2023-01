L'utilizzo di integratori per la prevenzione del cancro

Ciao di nuovo, sono la biologa nutrizionista Giorgia Arosio, e quello di oggi è il nostro ultimo appuntamento dedicato al tema dell'alimentazione per la prevenzione oncologica in cui ho avuto il piacere di farvi addentrare.

Nei video precedenti abbiamo visto come alcune abitudini alimentari abbiano un ruolo preventivo sull'insorgenza del cancro e come altre possano invece aumentarne il rischio.

Un capitolo poco trattato e su cui c'è molta confusione in questo ambito è quello legato all'effetto degli integratori alimentari sul rischio di cancro.

Esistono integratori utili per la prevenzione del cancro? E in generale l'utilizzo di integratori anche per altri scopi è sempre sicuro o al massimo ininfluente sul rischio di sviluppare tumori? Vediamolo insieme.

Tutto ciò che abbiamo visto nei precedenti video ha fatto comprendere l'importanza di alcuni nutrienti per la prevenzione del cancro, tra cui antiossidanti, minerali e fibre alimentari, e per questo viene quasi spontaneo pensare che delle integrazioni di questi nutrienti mirate in tal senso possano avere un effetto preventivo pari, se non addirittura più potente, di quello ottenuto dalla sola alimentazione.

Per questa ragione, nel corso degli anni sono stati svolti molteplici studi atti a valutare l'effetto degli integratori sul rischio di insorgenza dei diversi tipi di cancro, ma quello che è emerso è risultato diverso da quanto ci si potesse attendere o sperare.

Solo in un paio di studi randomizzati è emersa con l'integrazione una possibile riduzione del rischio di cancro, ma solo tra gli uomini che di base assumevano dosi insufficienti di antiossidanti, e non tra le donne.

Nella maggior parte degli studi invece, non solo l'utilizzo di integratori dei vari nutrienti non è risultato essere preventivo per il cancro, ma soprattutto è emerso che un'assunzione ad alte dosi di alcuni integratori -come beta-carotene, vitamina A ed E - può contribuire all'aumento del rischio di alcuni tumori.

L'integrazione con il calcio è stata l'unica a mostrare una probabile riduzione del rischio del cancro a livello del colon-retto, ma parallelamente si è osservato che un'assunzione eccessiva di calcio porta ad un rischio incrementato di mortalità per tutti i tipi di cancro.

Alla luce di quanto emerso dai vari studi, sebbene tutt'ora non sia difficile imbattersi in proposte di integratori che promettono proprietà preventive nei confronti del cancro, il consiglio degli istituti di ricerca per la salute è quello di non assumere integratori a scopo preventivo per il cancro ed in generale di non assumere integratori per altri scopi senza aver prima richiesto il parere di un esperto.

Il ruolo degli integratori è sicuramente prezioso ed è quello di andare ad integrare ove c'è una carenza, una maggiore necessità o un'assimilazione compromessa di un determinato nutriente (come accade ad esempio in alcune fasi fisiologiche della vita, come in gravidanza, oppure per chi segue regimi alimentari particolari), ma quando questa necessità non c'è, allora l'interazione può essere controproducente.

Non bisogna pensare che se un integratore è "naturale" o comunque "non è un farmaco" allora se ne possa fare uso senza particolari attenzioni con l'idea che possa fare solo bene o al massimo essere innocuo, perché così non è.

Nonostante si conoscano le proprietà e gli effetti di tanti dei nutrienti che compongono i vari alimenti, quello che continua ad emergere dagli studi è che l'assunzione dei vari nutrienti attraverso la naturale alimentazione sia molto più benefica dell'assunzione degli stessi nutrienti attraverso gli integratori.

Il motivo di questo aspetto non è ancora definito totalmente, ma coinvolge il fatto che assimilare i nutrienti attraverso la naturale alimentazione attivi e stimoli il nostro apparato gastrointestinale e tutte le altre parti del nostro corpo più di qualsiasi integratore che fornisce i nutrienti "pronti all'assorbimento".

Inoltre si ipotizza che gli alimenti assunti nel loro insieme ed equilibrio interagiscano tra loro portando ad effetti sinergici diversi rispetto a quelli che si possono ottenere con i nutrienti assunti in modo separato, ed infine negli alimenti esistono ancora una grande vastità di molecole che non sono state caratterizzate nella loro forma e funzione e che non possono essere estratte o riprodotte artificialmente, ma che molto probabilmente hanno effetti benefici per la nostra salute.

In conclusione di tutto, il messaggio che mi piacerebbe passarvi è che il vero ruolo preventivo dell'alimentazione è da ricercare nelle buone abitudini alimentari nel loro insieme e non nei singoli alimenti o nutrienti che possiamo assumere o evitare: una sana alimentazione complessiva ed un sano stile di vita sono fattori protettrici insostituibili, e non esiste nessun alimento o integratore che preso singolarmente possa avere efficacia protettiva.

Il mio consiglio di prevenzione, sulle orme di quanto suggerito dai maggiori enti di ricerca per la salute, è perciò quello di seguire un'alimentazione che sia il più possibile equilibrata e varia, essere ogni giorno attivi per mantenere una composizione corporea sana e forte ed utilizzare gli integratori alimentari solo quando sono mirati a soddisfare specifiche necessità e solo su indicazione del proprio medico o nutrizionista di fiducia.