Total Body: Esercizi con Fascia di Resistenza

Oggi un bellissimo allenamento per tutto il corpo da fare a casa con l'elastico. Le fasce di resistenza puoi portarle ovunque, quando sei in viaggio o semplicemente quando non hai il tempo di andare in palestra! Se sei all'inizio, scegline uno a bassa resistenza e preparati a tonificare le braccia e a rassodare le tue gambe.

NB Faremo 45 secondi di lavoro e 15 di pausa.