Total Body con bande elastiche e snack con barrette cocco | Workout+Ricetta

Arriva l'estate, le partenze, i viaggi, ma il tuo allenamento lo vuoi portare in vacanza con te? Ecco uno degli allenamenti presenti nel mio programma vacanze della Federica Fitness Library, il Total Body Mini Band!

Come dico sempre quando l'allenamento diventa stile di vita, divertimento e piacere, è ancora più bello prendersi il tempo per noi stesse e per il nostro benessere quando siamo in vacanza! Il Total Body Mini Band è un workout di tonificazione per tutto il corpo con l'aiuto della banda elastica dove andiamo anche ad attivare l'azione metabolica.

La banda elastica è un ottimo strumento da utilizzare in sostituzione dei pesi, facile da portare con voi perchè occupa pochissimo spazio, ed è una grande alleate per lavorare tutto il corpo come vedrete in questo allenamento!

L'intensità della banda la potete scegliere voi in base al vostro livello di allenamento. Vi consiglio di utilizzare una banda in lattice in quanto vi consente di eseguire movimenti più ampi rispetto a quella in stoffa.

Provate questo circuito per 45" di lavoro e 15" di pausa per 3 round totali.