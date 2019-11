In questo video vediamo come si esegue un altro esercizio di Pilates Matwork, The Saw. Questo esercizio è ottimo per allungare, rinforzare e migliorare la mobilità della colonna. Se soffri di problemi alla schiena puoi modificare e sederti sopra un cuscino o il blocco da yoga oppure piegare un pochino le ginocchia.

Ripeti l'esercizio almeno due volte

Per approfondire: