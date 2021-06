Stretching Post Allenamento Funzionale

Questo è il terzo di una serie di video in cui costruiremo insieme dalla A alla Z un allenamento funzionale.

I video sono rivolti a tutti coloro che vogliono iniziare e non si sono mai allenati con un circuito funzionale, per chi è già allenato invece può essere l'opportunità per avere qualche informazione in più e gli strumenti per personalizzare il proprio workout.

Lo stretching, al termine di ogni allenamento non può mancare, migliora la componente di resistenza elastica del tessuto muscolare e la capacità di recuperare la forza muscolare, il tono muscolare. Aiuta anche a rimuovere l' acido lattico che si è accumulato durante l'attività fisica nelle fibre muscolari.

