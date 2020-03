Sirsasana: come fare la Posizione sulla Testa

La posizione sulla testa, se non eseguita correttamente può porre sotto stress le vertebre cervicali . Se ci sono fragilità o fastidi cervicali è importante fare molta attenzione ed entrare gradualmente nell'asana. Se i fastidi sono profondi è meglio evitarla. Per le donne durante il ciclo mestruale , si consiglia di praticare Sirsasana solo dopo il terzo giorno ascoltando il proprio corpo, perchè l'inversione nei liquidi durante il capovolgimento, potrebbe incrementare la discesa del flusso sanguigno .

Sirsasana: la posizione sulla testa

Mettiti in ginocchio sul tappetino, porta i gomiti a terra con gli avanbracci incrociati, appoggia il centro del capo al suolo e con le mani contieni la testa con le dite intracciate creando un triangolo. Punta i piedi e sollevai glutei verso l'alto. Poi cammina in avanti fin dove i piedi possono arrivare e solleva le gambe da terra, portando le ginocchia al petto. L'addome è attivo e gli avambracci spingono forte a terra. Ora trova il tuo equilibrio e porta le gambe verso l'alto, tenendole attive con l'addome forte. Se sei un praticante esperto, tieni le gambe tese a squadra e, con la forza di addome e braccia, porta in alto le gambe. Una volta raggiunta la posizione verticale, rimani per cinque profondi respiri (la respirazione nello yoga è fondamentale!) e prova a cimentarti in una delle sue varianti.