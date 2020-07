Sgonfiare la Pancia e Detossinare il Corpo con lo Yoga

Con i primi caldi, il corpo tende a gonfiarsi a trattenere i liquidi e tutte le tossine che abbiamo accumulato durante l'inverno. Lo yoga ci viene in aiuto offrendoci un modo per liberarci da liquidi e tossine in eccesso grazie alle posizioni in torsione. La torsione ci aiuta a pulire il nostro corpo dall'interno e a mantenerlo sano, perchè andiamo a strizzare tutti gli organi dell'apparato digerente, liberandoli dal sangue pieno di tossine e permettendo a quello pulito di scorrere liberamente. In questa breve sequenza vi proponiamo alcune asana nella loro variante in torsione, per andare a produrre un effetto benefico immediato sul corpo.

Posizione della Mezzaluna in Piedi - Ardha Chandrasana Portati sul tappetino a gambe unite e solleva le braccia verso l'alto unendo i palmi. Inspira, ed espirando fletti il busto verso destra ed entra in Ardha Chandrasana, la mezzaluna in piedi, immaginando che il tuo corpo sia chiuso tra due lastre di vetro. Rimani flesso verso il lato destro per cinque respiri e poi torna in posizione centrale. Inspira ed espirando ripeti flettendoti verso il lato sinistro. Rimani qui per cinque respiri poi torna in posizione centrale.

Posizione della Sedia in Torsione - Utkatasana Tieni piedi e gambe uniti, inspira, ed espirando piega le ginocchia e scendi con i glutei verso il basso, lo cosce sono parallele al pavimento, le braccia sono tese davanti a te, le mani sono unite, lo sguardo va ai palmi. Da qui porta le mani in preghiera davanti al petto, inspira ed espirando effettua una torsione del busto verso il lato sinistro del corpo, porta il braccio destro oltre la coscia sinistra ed entra nella posizione della sedia in torsione. RImani con le mani in preghiera davanti al cuore, oppure porta il palmo della mano destra verso terra stendendo il braccio e apri il braccio sinistro verso l'alto, lo sguardo va alla mano al cielo. Rimani qui per cinque profondi respiri poi torna con il busto al centro, inspira, ed espirando esegui la torsione verso il lato destro, tieni le mani in preghiera davanti al cuore, oppure appoggia il palmo sinistro a terra e solleva il braccio destro al cielo, lo sguardo lo segue. Rimani qui per cinque respiri e poi torna in posizione centrale, raddrizza le ginocchia e risali in piedi.

Posizione del Cane a Testa in giù in Torsione - Adho Mukha Svanasana Fletti il busto in avanti e porta le mani a terra, fai un passo indietro con il piede destro e con quello sinistro ed entra nella posizione del cane a testa in giù. Da qui porta la mano destra sulla caviglia sinistra ed entra in una torsione, lo sguardo va sotto l'ascella sinistra, rimani qui per cinque respiri e poi torna in posizione centrale. Ora porta la mano sinistra ad afferrare la caviglia destra entrando in una torsione, lo sguardo sotto l'ascella destra, mantieni la posizioni per cinque profondi respiri, poi ritorna al centro con entrambi i palmi delle mani nella posizione del cane a testa in giù.

Posizione della Pinza in Torsione - Uttanasana Cammina lentamente per riportare i piedi vicino alle mani, poi rimani flesso verso il pavimento e apri leggermente le gambe che puoi tenere dritte o piegate. Appoggia il palmo della mano destra sul dorso del piede sinistro e solleva il braccio sinistro verso l'alto e rimani per cinque respiri, se sei più flessibile porta il braccio sinistro all'interno della coscia destra passando dietro alla schiena per aumentare la torsione. Torna in posizione centrale e ripeti tutto dall'altro lato. Porta la mano sinistra sul dorso del piede destro e solleva il braccio destro al cielo, rimani cinque respiri, se sei più flessibile puoi portare la mano destra all'interno della coscia sinistra passando con il braccio dietro alla schiena per incrementare la torsione del busto. Anche qui rimani per almeno cinque respiri

Prasarita Padottanasana in Torsione Solleva il busto e torna in posizione eretta sul tappetino, poi divarica le gambe sul lato lungo del tappetino per un metro abbondante con le punte dei piedi rivolte verso l'interno. Fletti il busto in avanti e porta il palmo della mano destra a terra, il braccio sinistro si solleva verso l'alto e il busto entra in una torsione, lo sguardo è alla mano al cielo, rimani per cinque respiri e poi inverti il senso di torsione. Porta il palmo della mano sinistra a terra e solleva il braccio destro al cielo, tieni lo sguardo verso l'alto, rimani per cinque respiri. Per incrementare la torsione porta la mano destra verso la caviglia sinistra e solleva il braccio sinistro verso l'alto. Dopo cinque respiri ripeti tutto dall'altro lato, portando la mano sinistra alla caviglia destra e il braccio destro al cielo, lo sguardo segue la mano che sale. Rimani anche qui per cinque respiri.