Linda Gastaldello, creatrice del metodo di sculpt olistico LGFIT, insegnante internazionale di yoga e fitness, vi accompagna in un percorso di sei classi per la longevità del corpo e della mente con delle pratiche che usano il movimento ed il respiro per aumentare la coordinazione e flessibilità.

Nello specifico, questo classe DANCING ARMS, una sequenza per tonificare le braccia con o senza pesetti che va ad agire anche nell'articolazione delle spalle con l'uso facoltativo di pesetti da 1.5 kg.

12 minuti per migliorare la circolazione, sfogare lo stress, scolpire l'energia e rassodare il corpo. Questo workout può essere effettuato da solo o abbinato ad un'altra attività come yoga o pilates. Per saperne di più della strategia di benessere completo vai su www.LGFIT.tv