Ci siamo! Il break invernale è iniziato. Che tu rimanga a casa o vada in vacanza, con il freddo che incalza è importante mantenere il corpo elastico fin dal mattino. Quando ti alzi, vinci la pigrizia e dedica a te stesso cinque minuti per risvegliare il corpo.

Ariane Ravazzi di Yogaessential ti propone una routine mattutina di yoga con esercizi che partono da seduti, per sciogliere la colonna vertebrale, con allungamenti e torsioni, e si concludono con lo stretching della mezzaluna in piedi. Un armonioso toccasana per risvegliare con dolcezza l'energia vitale con un giusto equilibrio tra corpo e spirito.