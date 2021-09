Routine di mobilità articolare pre corsa o da praticare tutti i giorni

Le nostre articolazioni e il loro buon funzionamento sono fondamentali non solo per correre, ma anche per camminare e per svolgere le azioni della vita di tutti i giorni. E' importante quindi dedicare del tempo agli esercizi di mobilità articolare, meglio se vengono introdotti nella parte di riscaldamento prima della corsa o anche come routine da fare tutte le mattine. Una buona mobilità articolare aiuta e migliora l'elasticità muscolare, aiuta a decontrarre meglio i muscoli antagonisti e quindi migliorare l'ampiezza del movimento e aiuta inoltre la coordinazione. Inoltre previene gli infortuni soprattutto quelli legati alle articolazioni della caviglia, del ginocchio, dell'anca, etc.