Rilassa corpo e mente con lo Yoga

Roberta Burico Insegnante di Yoga

Sono un’insegnante certificata Yoga Alliance, ma continuo ad essere studentessa ogni giorno. Amante di tutto ció che mi connette a me stessa, dedico gran parte del tempo alle mie passioni: lo sport, i viaggi e lo Yoga. La mia pratica Yoga è sempre con me durante i miei viaggi. Ho praticato in ogni luogo e lasciato che la mia pratica assumesse tutte le sfumature e le influenze dei diversi insegnamenti e culture. La mia missione è praticare uno Yoga accessibile a tutti, per fare in modo che tutti possano trarre beneficio dalla pratica. Riuscire a condurti attraverso la pratica in un viaggio di riscoperta e maggiore consapevolezza di te stessa, per raggiungere il tuo benessere. Proprio come è successo a me. Per questo nelle mie lezioni condivido il mio metodo, la mia pratica libera, con semplicità e naturalezza e con la speranza che possa fare del bene anche a te.