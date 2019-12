Respirazione Yoga: Pranayama Chandra Bhedana

Praticando yoga impariamo a sincronizzare il respiro al movimento. Durante l'esecuzione dell'asana, il respiro ci aiuta ad entrare in una posizione, a mantenerla e ad uscirne in maniera fluida, restando in ascolto del corpo e dei suoi bisogni.

Il respiro yogico, in sanscrito Pranayama (prana=energia vitale, ayama=espansione), è una vera e propria scienza, una medicina che viene in nostro aiuto per regolare stati d'animo, emozioni e la nostra salute in generale.

Questo video ci insegna a praticare un pranayama calmante: Chandra Bhedana. Chandra significa Luna in sanscrito, Bhedana significa "passare attraverso". La luna è legata all'energia calmante femminile, alla parte sinistra del corpo, in cui passa uno dei principali canali energetici sottili che scorrono nel nostro corpo: Ida Nadi.

Per approfondire: