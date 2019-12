La scienza dello Yoga regala ai praticanti una grande varietà di respirazioni. Questo video ci insegna a praticare un pranayama attivante: Surya Bhedana. Surya significa "Sole" in sanscrito, Bhedana significa "passare attraverso". Il sole rappresenta l'energia attivante, forte e calda maschile, collegata alla parte destra del corpo, in cui passa uno dei principali canali energetici sottili che scorrono nel nostro corpo: Pingala Nadi.

Come si esegue Surya Bhedana

Siediti sul cuscino in posizione comoda a gambe incrociate, se hai una pratica avanzata puoi prendere la posizione del mezzo loto o del loto, portando i piedi sopra le anche. Inspira, solleva le spalle e ruotale indietro. Espirando, fai scivolare le scapole verso il basso in modo da tenere la colonna vertebrale dritta. Le braccia sono distese lungo il corpo, le mani appoggiate sulle ginocchia con i palmi rivolti verso l'alto, il pollice e indice sono chiusi in un delicato contatto, chiamato Chin Mudra.

Solleva la mano destra e porta il dito indice e il medio tra le sopracciglia, nel punto in cui è situato il terz'occhio, Bhrumadya Drishti, chiudi gli occhi ma dirigi il tuo sguardo interiore verso quel punto. Fai un profondo inspiro e poi espira svuotando completamente i polmoni.

Sei pronto ad iniziare Surya Bhedana Pranayama!

Chiudi delicatamente con l'indice la narice sinistra ed inspira lentamente con la narice destra, contando fino a quattro. Ora chiudi la narice destra con il pollice ed espira dalla narice sinistra, contando anche qui fino a quattro e cercando di svuotare i polmoni. Inspira da destra ed espira da sinistra.

Questo tipo di respirazione si esegue a narici alternate, quindi dopo l'espirazione, chiudi nuovamente la narice sinistra con indice medio e inspira con la narice destra sempre contando fino a quattro e poi espira dalla narice sinistra. Tieni la schiena dritta, gli occhi chiusi e lo sguardo fisso al terz'occhio. Continua ad inspirare da destra e ad espirare da sinistra, chiudendo le narici in maniera alternata. Se puoi cerca di aumentare la lunghezza del tuo respiro, portandolo a sei conti, sia nell'inspiro che nell'espiro. Percepisci il senso di calore, di forza e di energia che questo tipo di pranayama porta a tutto il sistema nervoso.

Puoi iniziare la prima sessione con dieci respiri da entrambe le narici, per poi aumentare in maniera graduale, dedicando almeno quindici minuti al giorno al tuo Pranayama. Praticalo soprattutto la mattina per darti la carica giusta per dare avvio con grinta alla tua giornata e ogni volta che ti senti giù di tono, afflitto, abbattuto e desideri portare vitalità al tuo sistema nervoso, sollevando l'umore.

