Tiziana Santi Insegnante di Meditazione

Il mio amore per lo yoga è iniziato nel 2010, praticando un giorno per caso Ashtanga Yoga. Da lì è iniziato il mio viaggio, alla scoperta dello yoga, della meditazione e della mindfulness. La meditazione in particolare, ha profondamente cambiato la mia vita, insegnandomi a vivere davvero il momento presente e soprattutto a non giudicarlo. Sono Insegnante di Meditazione e Vinyasa, Yin Yoga e Yoga Prenatale. Potete trovarmi sul mio account Instagram @thepinkycloud !