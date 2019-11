Posizioni Yoga per riequilibrare il sistema ormonale

Continua ad aprire e chiudere il petto, flettendoti indietro e poi in avanti, avendo cura di aprire bene il petto quando vai indietro e chiudendo con attenzione il mento verso lo sterno quando vai in avanti. Porta tutta la tua attenzione al ritmo del respiro, inspirando quando ti fletti indietro ed espirando quando ti pieghi in avanti.

Porta la mani nella zona lombare ben dietro alla schiena, inspira, solleva il torace e apri il petto, espirando portati indietro con la testa, e le spalle, spingendo avanti i fianchi. Poi lentamente ritorna indietro inspirando, porta prima in avanti il busto e le spalle, per ultima la testa, facendo scendere il mento verso lo sterno. Ascolta bene gli effetti della posizione sulla gola e sulla tiroide.

Quella del cammello è una posizione che agisce in maniera molto potente sulla tiroide. Per eseguirla nella sua variante dinamica, posizionati in ginocchio sul tappetino con le gambe larghe quanto le anche, gli alluci appoggiati al pavimento e i talloni dei piedi sollevati.

Immagina che il tuo corpo prenda la posizione di un tavolino, con le spalle ben aperte, la gola rivolta verso l'alto e la testa che cade ben indietro. Se hai problemi di cervicale non spingere indietro il capo ma mantieni il collo dritto e lo sguardo in avanti.

Posizionati seduta a terra con le gambe tese in avanti, porta la pianta dei piedi sul tappetino con le ginocchia piegate, inspira e solleva il bacino verso l'alto. Tieni le mani appoggiate a terra, con le dita rivolte in avanti verso i glutei.

In posizione supina sul tappetino, porta le braccia tese sotto i glutei, con i palmi delle mani che premono forte a terra. Piega i gomiti, spingi bene il petto verso l'alto, apri la gola e fai scivolare il capo indietro, portando bene il centro della testa in appoggio sul tappetino.

Adho Muka Svanasana, Urdva Muka Svanasana: cane su e cane giù

Dalla posizione supina a terra, sali con il busto e flettiti in avanti, in un morbido piegamento in avanti, poi torna con il busto verso l'alto, incrocia le gambe, appoggia i palmi delle mani a terra, porta indietro gamba destra e gamba sinistra ed entra nella posizione del cane a testa in giu'. Sistemati bene nella posizione con le gambe larghe quanto le anche, i glutei che spingono verso l'alto, l'addome forte, le mani ben premute a terra, le spalle lontane dalle orecchie, lo sguardo tra i piedi.

Attiva bene le manu e scivola in avanti con il corpo portandoti nella posizione del cane a testa su. Apri bene il petto, tieni le spalle basse e allunga il collo e spingi con il dorso dei piedi a terra. Le cosce sono attive e le ginocchia staccate da terra. Poi inspirando portail petto indietro, rotola sugli alluci e torna nella posizione del cane a testa in giu', con gli ischi diretti verso l'alto, le mani che spingono forti a terra, lo sguardo tra i piedi e l'addome contratto.

Percepisci anche l'attivazione dei muscoli della colonna vertebrale. Continua a spostarti da una posizione all'altra in maniera dinamica per almeno cinque volte, curando ogni movimento e facendo attenzione a non perdere il respiro. In questo dinamismo tutti gli organi interni vengono profondamente massaggiati. Dopo l'ultima ripetizione, torna in ginocchio sul tappetino con le mani in preghiera davanti al cuore e ascolta per un attimo ad occhi chiusi gli effetti curativi della pratica.