Posizioni Yoga per Rafforzare il Sistema Immunitario

E' sempre importante tenere alto il livello della nostra energia vitale (il "Prana" nello yoga) che va ad influire sull'umore e sullo stato di benessere generale del nostro corpo. Per favorire questo processo di manutenzione del corpo è importante partire dalla base: il nostro sistema immunitario. Se il sistema è forte e il nostro corpo sano, i rischi di ammalarsi sono pressochè nulli. Vi proponiamo quindi una mini sequenza di pochi minuti, che vi consigliamo di praticare tutte le mattine o in qualsiasi momento del giorno sentiate il bisogno di una sferzata di energia! Iniziamo!

Posizioni Yoga per il Sistema Immunitario Vai all'inizio del tappetino inspira portando le braccia verso l'alto. Flettiti con il busto in avanti, portando i palmi a terra, con il capo che scende verso il basso e la fronte che si avvicina alle tibie. Se non riesci a tenere le gambe tese, puoi piegare le ginocchia. Respira profondamente e poi porta indietro prima una gamba e poi l'altra ed entra nella posizione del cane a testa in giù. Il tuo corpo assume la posizione di una montagna, le mani premono a terra, i piedi sono larghi quanto le anche con i talloni che cercano di toccare il suolo. Lo sguardo è tra i piedi e l'addome rientra delicatamente. Mantieni le spalle lontane dalle orecchie e non creare tensioni alla cervicale. Nell'inspiro spingi i glutei verso l'alto, nell'espiro apri il petto, tieni la schiena dritta e spingi i palmi sul tappetino allontanando le spalle dalle orecchie. Rimani in questa posizione per cinque lunghi respiri, con gli occhi ben aperti e lo sguardo vivo.

Posizione della Sedia Muovi dei piccoli passi verso l'inizio del tappetino e ritorna con le mani a terra e la testa rivolta verso il basso. Da qui, sollevati nella posizione della sedia yogica Utkatasana: unisci piedi ginocchia e cosce, solleva il busto verso l'alto mantenendo le ginocchia piegate e immaginando di sederti su una sedia immaginaria. Le braccia sono distese verso l'alto, la schiena è il più dritta possibile e il coccige arrotondato verso l'interno. Rivolgi lo sguardo rivolto verso l'alto ai palmi e rimani qui per cinque respiri.

Il piegamento in avanti: Prasarita Padottanansana Raddrizza poi le gambe e divaricale per più di un metro sul lato lungo del tappetino, porta le mani ai fianchi e fletti il busto in avanti. Cerca di tenere i piedi rivolti verso l'interno con gli alluci che convergono, in modo da proteggere le ginocchia, porta le mani a terra all'altezza dei talloni, e cerca di scendere con il capo verso il suolo. Rimani qua per cinque respiri, tenendo la schiena ben dritta.

La candela e l’aratro: Sarvangasana e Halasana Torna verso l'inizio del tappetino e siediti a terra per preparare il corpo ad una delle più importanti inversioni dello yoga, la candela, Sarvangasana. Sdraiati a terra, porta i palmi delle mani di fianco a te e spingi il bacino e le gambe verso l'alto. Le mani sostengono la colonna e scivolano verso il basso, posizionandosi sotto le scapole per mantenere la schiena dritta. L'addome e i glutei sono forti, le cosce ruotano verso l'interno, lo sguardo alle punte dei piedi che convergono. Rimani qui cinque respiri senza muovere il collo. Poi lentamente scendi con le gambe oltre la testa nella posizione dell'aratro, le braccia sono appoggiate sul tappetino con i palmi della mani intrecciati e le scapole che cercano di unirsi. Le gambe sono tese e i piedi camminano lontano con i talloni che spingono verso il fondo del tappetino. Rimani anche qui per cinque profondi respiri senza muovere la testa. Poi sciogli l'intreccio delle mani e porta i palmi ben saldi a terra, srotola in basso la colonna vertebra dopo vertebra fino a tornare con la schiena sul tappetino, con le gambe che scendono lentamente a terra lavorando con la fascia muscolare addominale.