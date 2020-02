Navasana, la posizione della barca, è l'asana che lavora maggiormente sui muscoli addominali tra tutte quelle che lo yoga ci propone. E' una postura che allena il corpo a forza muscolare ed equilibrio. In questo video la proponiamo nella sua esecuzione classica e con le sue varianti.

Ora stendi più che puoi le gambe e cerca di creare un "V" perfetta con il busto e le gambe, le braccia sono parallele al pavimento, lo sguardo è agli alluci. Rimani anche qui per cinque respiri.

Portati seduto sul tappetino con le piante dei piedi ben appoggiate a terra, inspira, solleva le gambe a novanta gradi e solleva le braccia, stendile parallele al tappetino e alle tibie, contrai bene gli addominali mantenendo la schiena dritta ed il petto aperto. Mantieni la posizione per cinque respiri lunghi e profondi.

Poi riappoggia i piedi e le mani a terra, riposizionati bene sugli ischi e risolleva le braccia verso l'alto, con le dita intrecciate e i palmi rivolti al soffitto. Lo sguardo è sempre agli alluci e le gambe sono fortissime così come gli addominali. Resta per cinque respiri.

Mantieni l'equilibrio sui glutei e solleva le braccia verso l'alto con i palmi uniti in direzione degli alluci, lo sguardo sempre alla punta dei piedi e la schiena dritta. Gli addominali sono attivi e le gambe ben sollevate. Anche qua rimani per cinque respiri.

Posizione della barca: la variante più intensa

Riporta e mani a terra con le mani ai lati delle cosce e i polpastrelli delle dita attivi e prova la variante più intensa, attivando la muscolatura addominale ancora di più.

Le gambe sono sempre stese verso l'alto e si avvicinano ancora di più al petto, i polpastrelli delle dita camminano bene avanti sul tappetino. Gli addominali sono fortissimi. Raggiunto il tuo punto di equilibrio rimani per cinque respiri.

Entriamo nella mezza barca!

Ora riappoggia i piedi a terra, porta le mani dietro alla nuca a sostienera il capo con i gomiti piegati e ben aperti. Estendi di nuovo le gambe e falle scendere verso il basso. Gli addominali sono fortissimi e ti sostengono in modo da consentire al corpo di disegnare un angolo più ampio con gambe e busto. Lo sguardo è sempre rivolto agli alluci. Rimani per cinque respiri coltivando calma e il senso di equilibrio.

Ora appoggia i piedi a terra, porta le dita delle mani dietro alla schiena, con i polpastrelli forti sul pavimento, solleva le gambe e stringile forte portandole verso il petto. La testa si avvicina alle tibie, gli alluci forti e attivi, e la muscolatura addominale è fortemente contratta. Rimani per cinque respiri.

Per uscire dalla posizione piega le ginocchia e porta le gambe tese verso terra. Allungati con il busto piegato in avanti ed entra nella posizione di paschimottanasana. Rimani qui per cinque respiri, facendo rilassare tutta la muscolatura del corpo.