In questa lezione di Pilates total body per neofiti troverai alcuni degli esercizi principali della sequenza base con l'obiettivo di tonificare in modo armonioso tutta la muscolatura del corpo: la powerhouse, la muscolatura degli arti inferiori e superiori.

Questi esercizi avranno come obiettivo l'incremento della forza e il loro allungamento dei muscoli grazie ad alcuni specifici esercizi del metodo Pilates.