Guarda questo video di Barbara Sabbatini per scoprire quali esercizi svolgere a casa tua per raggiungere, attraverso il pilates, equilibrio e stabilità con la fitball, la cosiddetta "palla da ginnastica" da non confondere con la palla medica.

Si tratta di un vero e proprio attrezzo molto utile da avere non solo per il workout casalingo, in quanto favorisce l'allenamento della forza, della flessibilità muscolare, della mobilità articolare e della propriocezione, ma anche per lo smartworking.

Utilizzarlo al posto della sedia, infatti, aiuta a mantenere una corretta postura della schiena e del bacino mentre si lavora al pc.