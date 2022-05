In questa lezione di Pilates core strenght per principianti ci focalizzeremo sul core, o ancora meglio sulla "powerhouse", il centro del nostro corpo e della nostra forza. Troverai gli esercizi della della "abs serie" della sequenza base con l'obiettivo di rafforzare tutta la muscolatura addominale. Non mancherà ovviamente la parte di allungamento muscolare, sempre presente in ogni esercizio del metodo Pilates.