Cari amici, io sono Tiziana, o meglio @thepinkycloud e oggi vi guido in una meditazione dedicata alla luna, anzi...una super luna! Nella notte tra il 26 e 27 Aprile avremo una super luna rosa, ossia la luna e' nel punto piu' vicino alla terra e in piu' e' una luna piena! Se questa notte la luna vi sembrera' particolarmente grande, spettacolare e vicina...sapete il perchè!

Il termine rosa invece, non e' per il colore della luna, ma era stato coniato dai nativi americani e fa riferimento alla primavera. Se potete questa sera, cercate un angolo della vostra casa in cui vi e' possibile osservare la luna e fare il cosi' detto "bagno lunare", in modo che i suoi raggi vi possano raggiungere e "avvolgere" completamente.

Se la temperatura lo permette, potete anche meditare direttamente all'esterno, assaporando un momento cosi' speciale. Ovviamente, potete fare questa meditazione non solo questa notte, ma ogni volta che lo desiderate e vi sentite particolarmente connessi al nostro satellite.