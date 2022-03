Ciao a tutti!

Io sono Tiziana, insegnante di yoga, meditazione e mindfulness.

Oggi voglio proporvi alcuni esercizi di meditazione per quando la mente vaga: quante volte vi succede?

Magari state pensando a qualcosa successo tempo fa e quindi siete ancora nel vostro passato o magari, siete con i pensieri nel futuro, ipotizzando e fantasticando su scenari che chissà se mai si realizzeranno.

È normale, non dovete sentirvi in "difetto" o in colpa per questo, certo è che questa tendenza a vagare con i pensieri, genera in noi una sensazione di ansia, stress e disagio.

La Mindfulness in questo ci viene in aiuto, insegnandoci che l'unico momento che dobbiamo vivere, in quanto è l'unico su cui possiamo davvero agire, è il momento presente.

Inutile quindi rimuginare su eventi passati, che tanto non possiamo cambiare, tanto meno tentare di prevedere il futuro, che sappiamo molto bene non sia possibile.

Cosa possiamo fare per restare nel momento presente?

Abbiamo a disposizione un dono meraviglioso, uno strumento potente, gratuito e sempre a nostra disposizione: il respiro.

Focalizzare la nostra mente sulla nostra respirazione, è infatti estremamente utile ed efficace per riportarci nel qui e ora.

Ogni inspiro ed espiro, sono una possibilità per non essere catturati dai nostri pensieri e lasciare quindi la mente tranquilla.

Provate a farvi guidare dalla mia voce, in questa meditazione che vi aiuterà a ritornare nel momento presente e spero vi sia di aiuto ogni qualvolta vi sentiate in ansia e agitati per qualche pensiero che proprio non vuole lasciarvi quietare.

Seguite l'introduzione per prendere la giusta posizione.

Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima meditazione!

Tiziana