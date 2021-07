Meditazione per Dormire Bene nelle Sere d'Estate

Ciao a tutti! Io sono Tiziana, o meglio @thepinkycloud, e la meditazione di oggi è ispirata a quelle meravigliose sere d'estate, tiepidi e con il cielo stellato, in cui sembra essere tutto assolutamente perfetto e magico.

Una meditazione che vuole aiutarvi a rilassarvi e prepararvi per un lungo sonno ristoratore , per questo potete farla anche in posizione sdraiata, se e solo se...sapete che non vi addormenterete,