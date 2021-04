Meditazione delle Onde

In questo video, vi guidero' in una breve meditazione ispirata alle onde del mare, ideale per chi e' ancora agli inizi. Prima di cominciare pero', controlliamo insieme che la postura sia corretta!

Al fine di avere una esperienza piacevole con la meditazione, e' importantissimo tenere una posizione comoda. Esistono diverse opzioni, ma io in particolare ne consiglio due:

seduti a gambe incrociate, su un un cuscino o su una coperta. Cercate quindi di "sollevarvi" da terra, utilizzando anche piu' supporti uno sopra l'altro. Allungate la colonna verso l'alto, il mento leggermente verso lo sterno e portate le mani sulle cosce. I vostri piedi possono essere piu' o meno vicini al tuo pube a seconda di come vi sentite piu' comodi.

se fate fatica a stare seduti a terra, potreste provare a utilizzare una sedia. Sedetivi pero' sul bordo, in modo da rimanere "attivi" e non "crollare" sullo schienale. Altra opzione potrebbe essere mettere una coperta ripiegata sottile, tra la vostra schiena e lo schienale. La schiena e' allungata verso l'alto, il mento leggermenete verso lo sterno, le mani sulle cosce, le gambe non si incrociano e i piedi ben radicati a terra.

Bene, una volta trovata la propria postura, siamo pronti a cominciare!

Mettetevi in un ambiente silenzioso, dove nessuno vi possa disturbare e lasciatevi guidare dalla mia voce.

Se arrivano i pensieri, lasciateli correre e ri-focalizzatevi sul vostro respiro e sulla mia voce, immaginando meravigliose onde del mare.

Provate a fare piu' volte questa meditazione, sperimentando anche orari della giornata diversi (es. una volta al mattino e una volta la sera).

Prendete nota delle emozioni emerse e vedrete che, di volta in volta, la vostra esperienza cambiera' e migliorera'.

La meditazione richiede pazienza e come tutti gli esercizi fisici, richiede allenamento e costanza. Se questa volta non e' andata come pensavate, datevi una seconda chance!