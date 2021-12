Ciao a tutti,

@thepinkycloud e la fondatrice di @Meditazione della pioggia", che ha come sottofondo appunto lo scrosciare dell'acqua che cade dal cielo. Io sono Tiziana o meglioe la fondatrice di @ joyness.it e oggi, vi guiderò nella "", che ha come sottofondo appunto lo scrosciare dell'acqua che cade dal cielo.

Proprio la pioggia, è stata la fonte ispiratrice di questa pratica, sai perché?

Un giorno che piove, prova a metterti vicino alla tua finestra e osserva con attenzione cosa fanno le gocce d'acqua. Queste arrivano e battono contro il vetro, il quale invece di trattenerle, le lascia semplicemente scorrere giù.

Dovremmo anche noi imparare a fare la stessa cosa con la nostra mente e i pensieri che quotidianamente la affollano.

Positivi o negativi che siano, i pensieri arrivano in continuazione a disturbare la nostra quiete, in quanto abbiamo l'abitudine di trattenerli con noi (soprattutto quelli negativi) anche per ore, se non addirittura giornate intere!

rimuginio", che crea spesso Questo provoca il così detto "", che crea spesso ansia angoscia dentro di noi.

Grazie alla meditazione invece, possiamo imparare ad avere un atteggiamento "Mindful" ossia di consapevolezza e osservazione.

I pensieri ci sono e ci saranno sempre, in quanto siamo proprio noi a crearli, ma invece che giudicarli e tenerli con noi, impariamo semplicemente a osservali e lasciarli andare, come il vetro fa come le gocce di pioggia.

ogni volta che hai il bisogno di calmarti o anche prima di andare a dormire, come parte della tua "night routine". Il rumore della pioggia inoltre, ha un effetto calmante e rilassante, per cui ti consiglio questa meditazioneo anche prima di, come parte della tua "".

Come al solito, prima di meditare, ti ricordo la posizione:

- seduta, a gambe incrociate o su una sedia a gambe NON incrociate

- con un supporto sotto i glutei come una coperta o un cuscino

- la colonna ben allungata verso l'alto

- le spalle lontane dalle orecchie

Io ti ringrazio e auguro una buona pratica!