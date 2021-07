Jon Kabat Zinn, professore dell'università del Massachusetts, è considerato il pioniere della Mindfulness , facendola divenire uno strumento di cura e guarigione, grazie al suo programma MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), per tutte le persone che soffrivano di depressione ansia , sofferenza, grazie alla "consapevolezza del momento presente".

Tra le sue meditazioni più famose, conosciute e praticate in tutto il mondo, ha sicuramente un ruolo di rilievo la meditazione della Montagna.

La montagna spesso viene usata in meditazione e nello yoga , come immagine che richiama subito fermezza, stabilità e radicamento alla Terra, al Qui e Ora.

Lasciatevi quindi guidare da questo dalla mia voce in questo bellissimo viaggio, con visualizzazione. Pensate a una montagna che avete visto, dal vivo o in qualche foto, e che per voi ha un ruolo "speciale" per bellezza e maestosità.

Per questo, meditare in posizione seduta, vi aiuterà a richiamare subito la sua fermezza e immobilità.

Una meditazione molto amata e popolare, in quanto ideale da fare nei momenti in cui ci si sente un pò persi, senza meta e spaesati. Pensate dunque alla montagna, a come essa affronta le intemperie e le avversità e cercate di impersonificare le sue doti in voi, godrete subito dei suoi meravigliosi benefici.

Per una seduta comoda, ricordatevi questi accorgimenti: