Ciao a tutti! Io sono Tiziana, la fondatrice di @joyness.it e la meditazione di oggi è ispirata alle belle giornate estive che iniziano a farsi sentire.

Questa aria bella calda fa sentire un'energia diversa dentro di noi, con più gioia di vivere. Questa meditazione della luce, ispirata all'estate, è quindi un modo per celebrare questa vitalità e la luce nella nostra vita. Prima di iniziare, occhio alla posizione, utilizza sempre un supporto come un cuscino o delle coperte, oppure una sedia. In questo ultimo caso non incrociare le gambe, ma tieni sempre i piedi ben radicati a terra. Io vi auguro buona meditazione, A presto

