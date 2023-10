Mal di Schiena: Cause, Consigli ed Esercizi

Il mal di schiena è il disturbo muscolo scheletrico più diffuso al mondo. Consiste nella manifestazione dolorosa di una o più zone del dorso, localizzate o estese, talvolta irradiate verso la zona cervicale, glutea e della coscia, o addirittura viscerale, con necessità terapeutiche estremamente specifiche sull'eziologia.

In questo video, esploreremo il mal di schiena in modo completo. Inizieremo definendo il mal di schiena e le sue possibili cause, come posture scorrette, sollevamento improprio, e stili di vita sedentari. Successivamente, forniremo consigli su come affrontare il mal di schiena, inclusi cambiamenti nella routine quotidiana e l'adozione di abitudini più sane.

Infine, presenteremo una serie di esercizi pratici, adatti a tutti i livelli di fitness, che possono aiutare a rafforzare i muscoli della schiena, migliorare la flessibilità e alleviare il mal di schiena non patologico. Un video essenziale per chi desidera comprendere, prevenire e affrontare il mal di schiena per migliorare la propria salute spinale.