Yoga per combattere stress e ansia

Una lezione per combattere stress e ansia con Agnese di @yogaessential. Una pratica yoga che ci aiuta a contrastare stress e ansia,

soprattutto quando sentiamo l'esigenza di rallentare perché i ritmi sono troppo intensi.

Tecniche posizioni per rilassare il diaframma, che è quello più sollicitato quando siamo stressati. Posizioni per stretchare e aprire la parte del torace e lavorare sul respiro.

La parte emotiva è legata con il nostro respiro; il nostro respiro condiziona la nostra emotività e viceversa. Quindi se impariamo a gestire il nostro respiro e conoscerlo quando cambia, potremmo gestire anche quei momenti in cui ci sentiamo più stressati