Una pratica di Yoga pensata per chi sta attraversando uno stato di abbattimento, tristezza o depressione o per quei momenti dell'anno in cui ci sentiamo meno aperti alla vita, e veniamo influenzati dalle giornate più corte, buie e fredde.



Come fare per riportare il nostro umore a uno stato positivo e più piacevole?

In questa lezione di Yoga lavoreremo sulle aperture del corpo e gli inarcamenti. In effetti quando siamo tristi e negativi tendiamo a chiuderci. L'apertura o chiusura del corpo va a riflettersi sullo stato emotivo di una persona per il principio che mente e corpo sono collegati.

Se qualcosa non va in una parte del nostro corpo possiamo aiutarla con la mente e viceversa. In questa pratica partiamo quindi dal corpo per lavorare e affrontare il disagio emotivo o mentale.

Buon allenamento con Yoga Essential!

