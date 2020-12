Qual è il tuo esercizio o allenamento preferito?

Sono un'amante del concetto di cross-training. Il mio stile di allenamento unisce diverse tipologie di workout per lavorare a 360 gradi su performance, atletismo, agilità, resistenza, mobilità e forza. In particolar modo, il mio allenamento tipo consiste di una combinazione di esercizi multi articolari e HIIT (High Intensity Interval Training). Per quanto riguarda l'allenamento di forza, prediligo il lavoro in superset e triset, mentre per l'HIIT preferisco il circuit style training e i movimenti esplosivi. Il mio esercizio preferito? I plyo push-ups, se penso che quando ho iniziato non riuscivo a fare nemmeno 1 piegamento sulle ginocchia, poter adesso farli in maniera esplosiva mi da tanta carica!

Che consiglio dai a chi inizia ad allenarsi?

Consiglio di ascoltare il proprio corpo e passo per passo instaurare una totale connessione tra mente e muscoli. Inizialmente, suggerirei l'implementazione di allenamenti full body, ovvero un allenamento in cui esercitiamo tutta la muscolatura almeno una volta durante la sessione, in modo tale da costruire una base muscolare, stimolare efficacemente l'apprendimento tecnico della forma necessaria per eseguire correttamente gli esercizi, sia sotto l'aspetto dell'equilibrio, che della coordinazione degli schemi motori e di attivazione neuromuscolare.

Quali sono i benefici che questo tipo di allenamento può dare?

L'allenamento full body è una delle tecniche più complete di workout che si possano praticare sia in palestra che a casa. I principali benefici di questo tipo di allenamento, riguardano il potenziamento muscolare ed il miglioramento dell'efficienza del sistema respiratorio e cardiovascolare. In base all'intensità dell'allenamento e al vostro livello motorio attuale, potrete ottenere risultati concentrati sul miglioramento complessivo della forma fisica generale e del benessere psico-fisico.

Come è meglio organizzare gli allenamenti nell'arco di una settimana secondo te?

Per chi è alle prime armi o sta iniziando ad allenarsi dopo periodi di inattività, suggerisco allenarsi 3 volte alla settimana, al fine di garantire al corpo sufficiente tempo per recuperare tra le sessioni per promuovere la crescita muscolare che, come detto precedente, avviene principalmente nei periodi di riposo. Al fine da garantire stimoli sempre nuovi e maggiori per i nostri muscoli, altro aspetto importante è lavorare seguendo il principio del sovraccarico progressivo, aumentando di protocollo in protocollo, le variabili allenanti. Personalmente, per noi donne, trovo ottimale l'allenamento a circuito PHA che porta un aumento del trofismo muscolare, della forza e della resistenza.

Qual è il tuo consiglio di benessere segreto?

Non penso esistano segreti o scorciatoie nella ricerca del benessere fisico e mentale, e mi batto fermamente su alcuni principi, con cui a mio parere, dovrebbe essere affrontato questo percorso di crescita. Sono dell'idea, che la propria autostima, disciplina e costanza non debba dipendere dal peso indicato su una bilancia, falsi standard imposti dai social media o opinioni altrui su come dovresti apparire. Bisogna prendersi cura del proprio corpo con cura ed attenzione. Dico sempre alle mie clienti che l'allenamento deve essere per loro una valvola di sfogo, un passatempo ed una piacevole aggiunta alla propria quotidianità e mai un dovere o un obbligo. E che il cibo non é nemico, é la nostra fonte di energia. Seguire una dieta sana ed equilibrata non vuol dire vivere di restrizioni e di rinunce. Il mio obiettivo da trainer è quello di aiutare le donne ad instaurare un rapporto equilibrato con lo sport, amandosi ogni giorno di più.