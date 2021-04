Iniziare a Meditare: Consigli pratici e una Prima Breve Pratica

Consigli per Iniziare a Meditare

Il primo e' quello di essere paziente: imparare a meditare richiede tempo e "allenamento", per cui non ti scoraggiare se all'inizio ti risulta complesso. Il secondo e' quello di essere costante: si inizia infatti a godere dei benefici della meditazione solo con la pratica. Per cui, prova a fissarti in agenda il TUO appuntamento quotidiano.

Non ti preoccupare se hai poco tempo, inizia pure con 3/5 minuti e fissali nel momento per te migliore della tua giornata (come la mattina presto o la sera, prima di dormire). Detto questo, siamo pronti a iniziare con una meditazione semplice, che ha come focus il respiro. Ovviamente puoi fare questa pratica quante volte lo desideri.