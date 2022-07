Hot Girl Walk: Cos'è e Come Praticarla

Come praticare l'Hot Girl Walking

Questa camminata si può svolgere ovunque, sul tapis roulant, su un percorso vicino casa o in un parco.

Pensare a ciò per cui si è grati

Pensare ai propri obiettivi e agli step che bisogna fare per raggiungerli.

Ricordare a te stessa quanto sei bella esattamente così come sei

L'obiettivo della passeggiata è sentirsi orgogliosi di ciò che si sta facendo godendosi il momento. Per praticare l' Hot Walk Girl non c'è una distanza precisa da compiere. Un modo per agevolare questa meditazione in movimento, per esempio, è: