Gonfiore e Ritenzione: Workout PHA e Spuntino per combatterle

Federica Constantini Fitness coach

Federica Constantini è un ex pattinatrice della nazionale , fitness coach e imprenditrice digitale. Allenati con il sorriso è il suo motto, fantasia amore e passione sono i suoi ingredienti segreti, nello sport, nella cucina e nella vita. Federica è portatrice del benessere a 360 gradi attraverso uno stile di vita sano e attivo, infatti nel 2020 in piena quarantena, apre la Federica Fitness Library, la prima libreria digitale italiana dedicata al mondo del Fitness per tutti i livelli e tutte le età, che ad oggi è diventata un app all’interno della quale si trovano allenamenti fitness , pratiche di yoga e mindfulness e guide alimentari. Tutto ciò che serve per trovare il proprio equilibrio fisico e mentale con serenità e semplicità! Forse tanti di voi la conoscono come dolci senza burro, il nome del suo famoso blog aperto nel 2013, dove pubblica ancora oggi ricette gustose e adatte a tutti.