Glutei: 15 minuti di esercizi per tonificarli

Avete poco tempo per allenarvi ma vorreste rafforzare i glutei per avere un fisico più sexy? Vi presento in questo video un allenamento corto ed intenso di soli 15 minuti per sviluppare rapidamente i muscoli dei glutei e avere un lato B tonico e bombato.

4 esercizi in fila : 45 secondi di sforzo, e 15 secondi di recupero

Per approfondire: