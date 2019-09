La posizione della sedia e le sue varianti fanno parte della serie degli esercizi in piedi e sollecitano in maniera decisa i quadricipiti femorali. In sanscrito la parola utkatasana è formata da radice ut- o ud- che significa "salire" e kata che vuol dire "stare accovacciati". Questa asana si tradurrebbe letteralmente con "la posizione accovacciata innalzata" ma è nota come "la posizione della sedia", perché il corpo assume proprio la posizione di una sedia.

Portati in piedi sul tappetino con i piedi uniti. Inspira e solleva le braccia verso l'alto, parallele tra loro, tenendole perpendicolari al suolo. Unisci i palmi ed espirando piega le ginocchia, mantenendo l'interno delle cosce attive e a contatto. Mantieni le spalle lontane dalle orecchie e avvicina le scapole tra loro. Ruota dolcemente il coccige verso il basso ed esegui un'anteroversione del bacino in modo da tenere distesa la fascia lombare e la colonna ben allineata. Cerca di non spingere in fuori i glutei!

Se non hai problemi alla cervicale porta lo sguardo ai pollici e rimani in posizione per almeno 5 profondi respiri. Altrimenti mantieni lo sguardo ad un punto davanti a te.

Per uscire dall'asana, inspira profondamente e raddrizza lentamente le ginocchia. Poi abbassa lentamente le braccia lungo il corpo.

Prova a intensificare l'asana mettendo alla prova il tuo equilibrio: eseguila salendo in punta di piedi e mantendoti nella posizione dall'inizio alla fine. Se la ritieni troppo dura per iniziare, scendi mantenendo i talloni a terra e poi sollevali quando sei entrato completamente nella posizione.